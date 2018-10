Lacoste Terrific Kids of September 2018

September Terrific Kids (Sponsored by Kiwanis) are pictured above. Kindergarten: Harper Robin, Christian Booker, Kaelyn Bailey, Abigail Chambon, Blake Therio. 1st Grade: Hallie White, Autum Higginbotham, KyReese Francis, Ellie Landry, Gabrielle Develle. 2nd Grade: Remi Voorhies, Elliana Duque, Lexi Kohnken, Ashton Faurie, Hayes Johnson. 3rd Grade: Albernae Harris, Jerrhanda Smith, Dariella Morales-Alfaro, Elyse Blum, Remy Hull. 4th Grade: Connor Dewey, Dream Martin, Gage Hebert, Deanah Madere, Rylee Topey. 5th Grade: Jadalynn Madere, Jolie Whitaker, Layla Allan, Olivia Bradbury.

