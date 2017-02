Davies Elementary School’s January Students of the Month

Julianna Ragas, Illiana Rojas, Evan Frazer, Jaycee Cardon, Billy Campsen, Kaylee Johnson, Ambrie Areas, Kaidence Siener, Isabella Samija, William Parks IV, Jacob Moity, Colin Nehlig, Makayla Boyle, Annie Solis-Gayton, Carmella Rodgue, Maliya Waymire, Charles Holden, Michael Skinner, Cprnelius Gould, Tristan Wilson, Celine Bioc, Olivia Meyers, Jace Landry, Kasey Hughes, Marisol Gutierrez- Bolanos, Dantay Battle, Drake Sander, Shelby Vitrano, Brennan Cobden, Diamond Dupard, TC Alonzo, Jae Hentze and Kaylan Niles

To view more please log in or subscribe to the digital edition http://etypeservices.com/St.%20Bernard%20VoiceID370/