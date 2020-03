Davies Elementary January Writing Contest Winners

The Joseph Davies Elementary January 2020 Writing Contest Winners: Gino Holmes, Jonah Wagner, Soraya Moore, Alexandra Alphonso, Cassidy Sabatier, Channyn Kieff, Jada Andrews, Alexis Robin, Henry Jolly, Dylan Rhodes, Jorja Hentze, Hunter Kellum, Kael Perret, Layla Held, Journy McSain, Ian Siabl, Sariah Sandifer, Bobby Turner, Jada Hudson, Natalie Breaux, Hebe Li, Sharon Juarez-Lemus, Titus Cease, Jaxon Bastoe, Alaina Walston, Reed Wallace, Veda Dorcey, Malayna Guerrero, Grace Aiola, Braxton Melancon and Noah McDonald.

To read more please log in or subscribe to the digital edition http://etypeservices.com/St.%20Bernard%20VoiceID370/